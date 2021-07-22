Нижний Новгород, 22 июля, 2021, 18:50 — ИА Регнум. Жители расположенного на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде девятиэтажного дома, который пострадал в результате взрыва газа в одной из квартир летом 2020 года, подали в суд на мэрию города, передает «NN.ru».

tortic84 Нижний Новгород

Жильцы аварийного дома потребовали признать незаконным постановление нижегородского муниципалитета, поскольку считают неприемлемым указанный руководством города срок их расселения — не ранее 31 декабря 2023 года.

Представитель истца на судебном заседании отметил, что городские власти неоправданно затягивают процесс расселения жителей пострадавшего дома и потребовал изменить крайний срок на 31 декабря 2021 года.

Суд посчитал, что поскольку решение по этому делу затрагивает интересы всех собственников, то к этому процессу необходимо подключить их всех или же им нужно будет коллегиально выбрать официального представителя, который будет отстаивать их интересы на судебных заседаниях.

В связи с этим, следующее заседание суда назначили на 7 сентября 2021 года.