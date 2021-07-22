Санкт-Петербург, 22 июля, 2021, 18:44 — ИА Регнум. 25-летний аргентинский фланговый нападающий санкт-петербургского «Зенита» покинет Россию и продолжит футбольную карьеру в чемпионате США. На футболиста, по словам издания «Спорт-Экспресс», претендует клуб из МЛС.

Fc-zenit.ru Себастьян Дриусси

Ранее сообщалось, что «Зенит» проявляется интерес к бразильскому фланговому нападающему «Эвертона» Бернардо. Бернадро выступает на той же позиции, что и Себастьян Дриусси.

В прошедшем сезоне Дриусси принял участие в 16-ти матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

«Зенит» подписал Дриусси летом 2017 года, когда клуб тренировал Роберто Манчини. «Сине-бело-голубые» отдали за футболиста 15 миллионов евро. На данный момент стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 7,5 миллиона евро.