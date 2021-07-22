Ливерпуль, Великобритания, 22 июля, 2021, 18:39 — ИА Регнум. 22 июля «Эвертон» выкупил у леверкузенского «Байера-04» 25-летнего английского флангового нападающего Дэмарая Грэя за 2 миллиона евро. Соглашение подписано на три года до конца сезона 2023/24.

fourthandfifteen Баннер футбольного клуба «Лестер»

В прошедшем сезоне Дэмарай Грэй принял участие в двенадцати матчах во всех турнирах, в которых отметился лишь одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

«Байер-04» подписал Грэя зимой 2021-го года. Сумма трансфера футболиста из «Лестера» в немецкий клуб составила 2 миллиона евро. На данный момент стоимость футболиста, по версии авторитетного портала transfermarkt, составляет 8 миллионов евро.