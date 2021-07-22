Москва, 22 июля, 2021, 18:32 — ИА Регнум. 28-летний фланговый нападающий сборной Нигерии по футболу Ахмед Муса продолжит карьеру в Турции. 22 июля было «Карагюмрюк» объявил о подписании контракта с бывшим нападающий московского ЦСКА.

Fifa.com Ахмед Муса

Последние три сезона Ахмед Муса выступал за арабский «Аль-Наср Эр-Рияд». В прошедшем сезоне Муса принял участие лишь в двух матчах Премьер-лиги, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Ахмед Муса ушел из ЦСКА 8 июля 2016 года в «Лестер Сити». Английский клуб заплатил «красно-синим» за контракт футболиста 16,5 миллиона евро. На данный момент авторитетный портал transfermarkt оценивает нигерийского нападающего в 4 миллиона евро.