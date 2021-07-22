Киев, , 18:32 — REGNUM Украинская власть годами не решает острые проблемы населения, а вместо этого пытается отвлечь людей, в частности, преследованием оппозиции.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом заявил 22 июля председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

Политик уточнил, что наиболее актуальные проблемы на сегодня — цена за газ, мир в Донбассе, отсутствие средств на оплату коммунальных услуг из-за низких зарплат и пенсий.

«Если сравнивать два года правления новой власти под руководством Зеленского, то только один показатель — цены на газ для населения увеличились с мая 19 по июнь 21 на 70%. Вдумайтесь… Вы помните, что мы говорили и что вы писали по поводу тарифной политики господина Порошенко? Да, мы все были возмущены, и справедливо, потому что цены на газ не должны были быть теми, которые были. Сегодня эти цены выросли ещё на 70%», — напомнил лидер ОПЗЖ.

Он добавил, что задолженность по жилищно-коммунальным тарифам на Украине выросла за эти два года на 190%, а задолженность по зарплате увеличилась на 12%

Он также отметил, что вместо установления мира власть продолжает проводить политику насильственной украинизации, напомнив, что Конституционный суд подтвердил действие закона о статусе украинского языка, «а это закон, направленный против русского языка, на дискриминацию русского языка».

«Незаконное уголовное преследование меня, а также незаконные уголовные преследования в отношении членов нашей партии, и вообще борьба с нашей партией «Оппозиционная платформа — За жизнь», это все делается ради одного — отвлечь внимание от тех насущных, реальных, объективных проблем, которые сложились в нашем обществе и в экономической, и в социальной сфере», — резюмировал оппозиционный политик.

Напомним, что Медведчука на Украине обвиняют в государственной измене, политик по решению суда, которое он намерен оспорить, должен находиться под домашним арестом до 7 сентября.