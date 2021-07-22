Санкт-Петербург, 22 июля, 2021, 18:57 — ИА Регнум. Ошибочные показания приборов учета в части платежных документов петербургской электросбытовой компании «Петроэлектросбыт» за июнь 2021 года — не повод не оплачивать выставленный счёт. Сумма, подлежащая оплате за отчетный период, является корректной и подлежит оплате в полном объеме, сообщили 22 июля ИА REGNUM в пресс-службе АО ЕИРЦ «Петроэлектросбыт», комментируя очереди в офисы компании.

Елена Молчанова ИА REGNUM Квитанции за коммунальные услуги Петербурга

Ранее сообщалось, что в офисы «Петроэлектросбыта» в Санкт-Петербурге выстроились километровые очереди, большая часть стоящих в ней людей —пенсионеры. Как пояснили ИА REGNUM в АО, очереди в центры приема платежей обусловлены тем, что часть потребителей принципиально отказывается от онлайн-оплат, в том числе с помощью платежных терминалов, расположенных в каждом офисе и во многих гипермаркетах города, предпочитая очное обслуживание в центрах приема платежей.

«Сейчас «горящие» числа, когда в офисах платежной сети максимальная загрузка с 15 по 27 число каждого месяца. В остальные дни офисы максимально свободны, и время от входа до оплаты занимает не более 5 минут», — отметил собеседник агентства.

Что касается ошибочных показаний приборов учета в части платежных документов за июнь 2021 года, то это произошло по техническим причинам. Из-за обновления ПО в квитанциях отражены показания приборов учета электроэнергии, переданные в предыдущих периодах. Однако сумма, выставленная к оплате за отчетный период, является корректной и подлежит оплате в полном объеме.

«Счета с корректными сведениями о показаниях приборов учета можно скачать в Личном кабинете на сайте pes.spb.ru или в мобильном приложении «ПСК/ПЭС». Также отметим, что в ошибка ПО устранена и следующие квитанции придут с корректными показаниями приборов учета», — подчеркнули в пресс-службе «Петроэлектросбыта»