Челябинск, 22 июля, 2021, 18:19 — ИА Регнум. Глава отделения ПФР в Челябинской области Виктор Чернобровин был задержан по делу о получении крупной взятки, находясь на лечении, передаёт 22 июля 74.ru.

Василий Верещагин. Допрос перебежчика. Около 1901

По словам источников издания в правоохранительных органах, чиновник находился в больнице после ареста своего заместителя Александра Орехова. Была изъята история болезни Чернобровина, самого чиновника правоохранители увезли на допрос.

«Причины, по которым он оказался в больнице, не угрожают его жизни», — пояснил источник издания.

Напомним, Орехов была задержан 13 июля 2021 г. по делу о получении взятки в размере более трёх миллионов рублей от директора частной охранной организации. Следствие полагает, что лично Орехов получил от главы ЧОП около миллиона рублей.

Взяв деньги, чиновник пообещал главе охранной организации заключить с ЧОП договор на охрану отделений ПФР, подписать акты выполненных работ и не расторгать контракт, хотя, как отмечали в СМИ, эта охранная организация «не соответствует требованиям».