Москва, 22 июля, 2021, 18:14 — ИА Регнум. Министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян и генеральный директор Исламской организации по продовольственной безопасности (ИОПБ) Ерлан Байдаулет подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает 22 июля пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

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«Обеспечение продовольственной безопасности — это один из ключевых вопросов в национальных программах развития агропромышленного комплекса стран Евразийского экономического союза, поэтому в интеграционной повестке ему уделяется особое внимание», — заявил Камалян.

По его словам, в настоящее время сотрудничество государств ЕАЭС со странами-участницами Организации Исламского Сотрудничества осуществляется в двустороннем формате.

«Полагаю, что подписанный сегодня меморандум придаст импульс расширению границ международной площадки для обсуждения вопросов аграрной политики, обмена опытом и лучшими передовыми практиками и технологиями», — указал он.

Среди направлений сотрудничества, согласно меморандуму, выделяются содействие устойчивому развитию сельского хозяйства, сбалансированное развитие производства и рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Взаимодействие предполагает обмен информацией, опытом и знаниями.

«Данный меморандум закладывает основы для плодотворного и долгосрочного сотрудничества. Одним из основных направлений нашей совместной работы станет содействие устойчивому развитию сельского хозяйства и сбалансированному развитию производства и рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия», — заявил генеральный директор Исламской организации по продовольственной безопасности Ерлан Байдаулет.

«Мы также планируем сотрудничество в области так называемых в ЕАЭС чувствительных товаров. Я думаю, что это принесет большой позитивный эффект, в том числе позволит стабилизировать цены на пищевых рынках, расширить обмен агро‑ и биотехнологиями», — продолжил он.

Отметим, что деятельность Исламской организации по продовольственной безопасности направлена на содействие развитию сельского хозяйства и повышение продовольственной безопасности в государствах Организации Исламского Сотрудничества.