Минск, 22 июля, 2021, 18:11 — ИА Регнум. «У нас скоро будет индивидуальных предпринимателей 12 миллионов! У нас народа столько нет! Мы создали колоссальный офшор, где люди ничего не платят, а уже все индивидуальные предприниматели — от журналистов (примеров море) до чиновников», — заявил 22 июля Александр Лукашенко во время совещания с членами правительства Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

Напомним, население Белоруссии по официальным данным составляет почти 9,4 млн человек. Как сообщает президентская пресс-служба, в ходе совещания Лукашенко заслушал предложения Совмина по регулированию деятельности индивидуальных предпринимателей (ИП) и самозанятых. При этом руководитель постсоветской республики потребовал «выработать четкую систему, кто относится к категории индивидуальных предпринимателей, чем они будут заниматься, какие налоги будут платить».

«Система должна работать так, чтобы даже малейшей предпосылки для выплаты зарплат в конвертах не было, — заявил Лукашенко. — Знаю, что в этом плане идет активная работа, но я хочу, чтобы бизнесмены, предприниматели меня услышали, что мало потом не покажется и обижаться потом не надо. Уход от налогов и теневой оборот в сфере торговли и услуг недопустимы».

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Он также обсудил с членами правительства проект президентского указа о деятельности 95 холдингов. Им подчинены 643 предприятия, производящих почти четверть промышленной Белоруссии. Лукашенко обратился к разработчикам своего указа с такими вопросами: «Не являются ли данные предложения «оторванными от земли», надо ли сейчас это делать и что это даст? Какая на самом деле польза от их реализации?».

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