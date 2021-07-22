Игорь Артамонов провёл первое заседание штаба по развитию газификации
Липецк, 22 июля, 2021, 18:09 — ИА Регнум. Первое заседание регионального штаба по развитию газификации и газоснабжения состоялось 22 июня в администрации Липецкой области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, оно прошло под председательством главы региона Игоря Артамонова. Присутствовали представители органов власти и газовой отрасли, а также главы районов — по видеосвязи.
Штаб создан с целью выполнения поручения президента России о реализации комплекса мер по газификации домовладений до 2023 года без привлечения средств населения. Игорь Артамонов подчеркнул, что сейчас регион газифицирован на 87,5%, что является одним из самых высоких показателей на общероссийском уровне.
На догазификацию населённых пунктов в регионе будет направлено 2,7 млрд рублей. Выполнение этой задачи позволит увеличить процент газификации региона на 4,5% и достигнуть показателя — 92%. Единым оператором определено акционерное общество «Газпром газораспределение Липецк». Руководитель компании Сергей Карасиков выступил с докладом на заседании штаба и подтвердил полную готовность к началу совместной работы с администрацией Липецкой области.
Игорь Артамонов подчеркнул, что Липецкая область не будет затягивать работу. Он призвал руководителей муниципалитетов активнее действовать в этом направлении и начинать подключения уже в августе. Также глава региона сообщил, что будет создана интерактивная карта догазификации, а органам местного самоуправления поручил совместно с Газпромом проинформировать население о начале приёма предварительных заявок и утвердить график догазификации.