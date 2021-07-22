Астрахань, 22 июля, 2021, 18:06 — ИА Регнум. В Астраханской области 22 июля подтверждено 280 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

Всего в регионе было зарегистрировано 41 тыс. 65 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1479 человек.

За весь период 999 человек скончались. 11 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,09.