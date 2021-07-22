Петрозаводск, 22 июля, 2021, 18:09 — ИА Регнум. В Республике Карелия продолжает колебаться суточная цифра выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. За последние сутки подтверждено 187 новых случаев заражения, что на шесть меньше, чем днем ранее. Об этом 22 июля сообщили в региональном оперативном

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Как отметили в штабе, из 187 новых носителей 185 человек не были привиты от коронавируса. У десяти новых заболевших состояние медики оценивают как тяжелое, у еще одного — крайне тяжелое, он подключен к ИВЛ.

Всего в Карелии на сегодня подтверждено 54 459 случаев заражения коронавирусом за время пандемии, в том числе у 5283 ребенка. Выздоровели 50 772 человека, в том числе 4779 детей. Скончались от COVID-19 в республике 694 человека, из них два летальных случая зафиксированы за минувшие сутки. Летальность болезни в регионе составляет 1,27%.

В коронавирусных стационарах Карелии на лечении находится 735 пациентов, из них 56 — в тяжелом состоянии. Восемь человек — в крайне тяжёлом состоянии, в том числе двое на инвазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Доля свободных коек для ковид-пациентов за минувшие сутки продолжает снизилось с 17,8% до 17,0%.