Тамбов, 22 июля, 2021, 18:03 — ИА Регнум. В Тамбовской области 22 июля подтверждено 99 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

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Всего в области было зарегистрировано 36 тыс. 825 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 34 тыс. 876 пациентов, в том числе 97 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 668 человек. Три новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.