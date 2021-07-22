Москва, , 18:03 — REGNUM В России появился единый оператор газификации — его создание предусмотрено поправками «Единой России» о социальной газификации. Этим статусом правительство РФ наделило структуру «Газпрома»

Газификация Nso.ru

Единым оператором газификации в субъектах РФ стала компания «Газпром газификация». Об этом сообщил заместитель генерального директора «Газпром межрегионгаз» Юрий Пахомовский.

«Нами создана компания, зарегистрирована уже, называется «Газпром газификация». И вчера по решению Правительства РФ эта компания стала официальным единым оператором газификации в РФ», — сказал он на совещании с секретарем Генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком и губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

«Компании, которые назначаются оператором для проведения газификации будут полностью отвечать за строительство газовых сетей, инфраструктуру последней мили и за техприсоединение», — отметил Андрей Турчак. Это должно снять дополнительную нагрузку с муниципалитетов и регионов, упростить процедуры подключения.

Ранее в ходе визита в Алтайский край Секретарь Генсовета «Единой России» сказал, что программа социальной газификации, инициированная депутатами «Единой России», позволит подключить к газу до конца 2022 года порядка 4 млн домовладений. В рамках социальной газификации у людей будет возможность провести газовую трубу, приобрести котел, счетчики и весь набор необходимого оборудования по минимальной стоимости. Для некоторых категорий граждан, в первую очередь, малоимущих, многодетных семей, инвалидов это будет бесплатно. По инициативе «Единой России» в 30 регионах для них уже предусмотрены меры поддержки.

Как ранее сообщало ИА РЕ, 11 июня президент Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Ранее партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в Послании. Первый этап газификации рассчитан до 2023 года, второй — до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Комплексный договор на подключение люди будут заключать по принципу «единого окна», что сократит сроки работ. Все работы по подведению газовой трубы «до забора» будут проводить без привлечения средств граждан.