Нью-Дели, , 09:40 — REGNUM Министр информационных технологий Индии Ашвини Вайшнав заявил, что скандал вокруг шпионской программы Pegasus раздут специально. Его цель — опорочить индийскую демократию, сообщает Dainik Jagran 22 июля.

«Сообщения в СМИ появились за день до открытия сессии парламента. Это не может быть простым совпадением. Все это представляется попыткой дискредитировать индийскую демократию и ее институты», — сказал министр.

22 июля в нижней палате Индийского парламента прошло заседание, посвященное скандалу вокруг шпионской программы.

18 июля СМИ опубликовали сведения о слежке за политиками и общественными деятелями всего мира с помощью израильского ПО Pegarus. В списках предполагаемых жертв несколько десятков индийских политиков, вплоть до министров. Сенсационная история породила множество обвинений, оппозиция считает, что премьер-министр Нарендра Моди мог использовать ПО в борьбе с политическими конкурентами.