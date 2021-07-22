Владимир, 22 июля, 2021, 18:01 — ИА Регнум. Во Владимирской области 22 июля подтверждено 216 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 41 тыс. 302 носителя вируса.

После выздоровления был выписан 38 тыс. 541 пациент, в том числе 180 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1384 человека. За последние сутки подтверждено пять новых летальных случаев.