Минск, 22 июля 2021, 18:01 — REGNUM Не только глава МИД Белоруссии Владимир Макей создавал сеть западных неправительственных некоммерческих организаций, «бандитов и иностранных агентов». Александр Лукашенко 22 июля заявил, такая работа велась ранее, а теперь эту поросль приходится искоренять.

Александр Лукашенко вручает Владимиру Макею орден Отечества III степени, 11 января 2019 года
Александр Лукашенко вручает Владимиру Макею орден Отечества III степени, 11 января 2019 года
President.gov.by

«Так и правительство, и МИД побежали за «демократией» и посоздавали у нас (пусть Макей опять не воспримет на свой счет, это и до него еще было, ему это в наследство досталось, надо сейчас разгребать), и мы получили под две тысячи на небольшую страну НПО, НКО, бандитов и иностранных агентов. Ну и что, демократию получили?», — озадачил Лукашенко участников совещания в президентском дворце.

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«Сейчас оглянулись: это же вред для государства! Идет зачистка. Вы думаете, это просто? — продолжил Александр Лукашенко. — Там уже тысячи людей работают, наших людей, и в основном с повернутыми, промытыми за чужие деньги мозгами», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

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