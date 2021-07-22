Минск, 22 июля, 2021, 18:01 — ИА Регнум. Не только глава МИД Белоруссии Владимир Макей создавал сеть западных неправительственных некоммерческих организаций, «бандитов и иностранных агентов». Александр Лукашенко 22 июля заявил, такая работа велась ранее, а теперь эту поросль приходится искоренять.

President.gov.by Александр Лукашенко вручает Владимиру Макею орден Отечества III степени, 11 января 2019 года

«Так и правительство, и МИД побежали за «демократией» и посоздавали у нас (пусть Макей опять не воспримет на свой счет, это и до него еще было, ему это в наследство досталось, надо сейчас разгребать), и мы получили под две тысячи на небольшую страну НПО, НКО, бандитов и иностранных агентов. Ну и что, демократию получили?», — озадачил Лукашенко участников совещания в президентском дворце.

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«Сейчас оглянулись: это же вред для государства! Идет зачистка. Вы думаете, это просто? — продолжил Александр Лукашенко. — Там уже тысячи людей работают, наших людей, и в основном с повернутыми, промытыми за чужие деньги мозгами», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

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