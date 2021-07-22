Краснодар, 22 июля, 2021, 18:01 — ИА Регнум. О завершении сделки по покупке активов розничной сети «Дикси» сообщили 22 июля в пресс-службе ПАО «Магнит».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

"ПАО «Магнит», один из ведущих российских ритейлеров, объявляет о приобретении розничной сети «ДИКСИ», под управлением которой находится 2477 магазинов в России», — говорится в сообщении.

«Магнит» купил DIXY Holding Limited — холдинг группы компаний, управляющих 2438 магазинами под брендом «Дикси» и 39 суперсторами под брендом «Мегамарт». 1319 магазинов находятся в Москве и в Подмосковье, 438 — в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области.

Прочие торговые точки находятся в Уральском федеральном округе: 35 — в Свердловской области и четыре — в Тюменской области. «В рамках сделки «Магнит» также приобретает пять распределительных центров и более 700 грузовиков», — сообщили в компании.

Пресс-служба отмечает, что сделка 18 мая 2021 г. была одобрена Советом директоров «Магнита», а 15 июля 2021 г. её согласовала ФАС. Деньги на покупки «Дикси» взяты из собственных средств компании и доступных неиспользованных кредитных линий. «Цена сделки на момент закрытия составила 87,6 млрд руб.», — говорится в сообщении.