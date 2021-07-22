Липецк, 22 июля, 2021, 17:59 — ИА Регнум. В Липецкой области 22 июля подтверждено 244 новых случая заражения коронавирусом — на один меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 37 тыс. 526 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 32 тыс. 890 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 416 — за последние сутки.

За весь период скончались 1058 человек. Семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.