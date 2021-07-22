Санкт-Петербург, 22 июля, 2021, 18:02 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга из-за ошибок в квитанциях вынуждены стоять в гигантских очередях в «Петроэлектросбыт», жалуются 22 июля пользователи в социальных сетях.

Группа в «ВК» «ДТП и ЧП СПб» Очередь в «Петроэлектросбыт»

«Вот такая очередь в километр. Проспект Ветеранов, 92 перед входом в Петроэлектросбыт», — написала в популярной группе «ДТП и ЧП СПб» в одной из социальных сетей горожанка Алина Ф.

Как пояснила другая петербурженка, причина небывалого ажиотажа кроется в ошибках в квитанциях.

«Дело не в оплате, а об ошибках в квитанциях, а все вопросы материального характера можно решить личным присутствием в офисе. Стоят в основном пожилые люди, для которых даже 200 р не лишние. Можно только посочувствовать», — пояснила другая пользовательница сети Катерина А.

«Как хорошо, когда умеешь пользоваться их личным кабинетом в интернете», — заметила другая подписчица группы Ольга Ф.

«Вы на очередь посмотрите, большинство — пожилые люди. Если даже и есть у них ЛК, они предпочитают, чтоб им все так объяснили, на пальцах… А детям и внукам зачастую просто некогда или лень помочь старшему поколению», — отметила ей другая пользовательница Анастасия Л.

Напомним, с 1 июля в соответствии с распоряжением № 244-р комитета по тарифам Санкт‑Петербурга от 16 декабря 2020 года начали применяться новые тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к населению категорий потребителей. Расчет по новым тарифам отразился в квитанциях на 1 августа. Так, одноставочный тариф теперь составляет 4,98 рубля за кВт∙ч (в домах с электроплитами — 3, 73 рубля), за день — 5,71 рублей за кВт∙ч (4,28 рубля), ночь —3,15 рубля (2,36 рубля).