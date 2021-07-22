Анапа, Краснодарский край, 22 июля, 2021, 17:37 — ИА Регнум. В Краснодарском крае водитель кроссовера вылетел на тротуар и сбил шестерых человек, в том числе троих детей. Авария произошла под Анапой 22 июля.

ДТП

По предварительным данным, в селе Сукко автомобиль Toyota RAV4 вылетел на тротуар и врезался в прохожих. Травмы получили шесть человек — трое взрослых и трое детей, сообщили «Кубанские новости». Возможно, водитель заснул за рулём.

По факту ДТП прокуратурой края организована проверка, на место аварии выехал Анапский межрайонный прокурор.