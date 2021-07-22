Санкт-Петербург, 22 июля, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Александринский театр Санкт-Петербурга добился судебного решения о блокировке сайта-двойника с идентичным названием, но совершенно другим доменом, через который втридорога продавались билеты на спектакли. Об этом 22 июля сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Александринский театр

В Петроградский районный суд Санкт-Петербурга обратился прокурор, который просил признать информацию на сайте-двойнике Александринского театра запрещенной на территории России. Мошенники скопировали информацию с официального сайта и продавали билеты, при этом никакого отношения ни сам сайт, ни его владелец, проживающий в США, к петербургскому драматическому театру не имеют.

«Сайт alexandrtheatre.com осуществляет реализацию билетов без заключения соответствующего договора. Кроме того, продажа билетов осуществляется с наценкой в 50%», — уточнили в ОПС.

Суд требования административного истца удовлетворил. Сайт-двойник должен быть заблокирован, но пока он находится выше официального сайта театра в поисковой выдаче Яндекса.