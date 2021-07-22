Архангельск, 22 июля, 2021, 17:27 — ИА Регнум. Власти Архангельской области отменили запрет на международные авиаперевозки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, соответствующе решение было принято на заседании оперштаба по распространению коронавируса.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Турция

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«На заседании оперштаба по предупреждению завоза и распространения на территории РФ новой коронавирусной инфекции принято решение о возобновлении международных рейсов из архангельского аэропорта с 26 июля», — сказали в пресс-службе.

Первый полет по маршруту Архангельск-Анталья (Турция) совершит авиакомпания AzurAir.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, международные рейсы из аэропорта Архангельск были закрыты 27 марта 2020 года.