Архангельские власти сняли ограничения на международные авиаперевозки
Архангельск, 22 июля, 2021, 17:27 — ИА Регнум. Власти Архангельской области отменили запрет на международные авиаперевозки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, соответствующе решение было принято на заседании оперштаба по распространению коронавируса.
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«На заседании оперштаба по предупреждению завоза и распространения на территории РФ новой коронавирусной инфекции принято решение о возобновлении международных рейсов из архангельского аэропорта с 26 июля», — сказали в пресс-службе.
Первый полет по маршруту Архангельск-Анталья (Турция) совершит авиакомпания AzurAir.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, международные рейсы из аэропорта Архангельск были закрыты 27 марта 2020 года.