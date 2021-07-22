Челябинск, 22 июля, 2021, 17:31 — ИА Регнум. Обвинения в получении взятки в особо крупном размере будут предъявлены чиновнику из Челябинской области, сообщили 22 июля в пресс-службе регионального управления СКР.

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Сегодня, 22 июля, был задержан руководитель регионального отделения ПФР, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере.

Взятки, по версии следствия, он получил «от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений ПФР». Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения и о предъявлении ему обвинения.