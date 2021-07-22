Ярославль, 22 июля, 2021, 17:22 — ИА Регнум. Красноперекопский районный суд назначил к рассмотрению уголовное дело бывшего заместителя мэра Ярославля Рината Бадаева, обвиняемого в получении взяток. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.

Ринат Бадаев в суде

Это вторая попытка начать судебный процесс по делу. Как ранее сообщало ИА REGNUM в апреле суд вернул дело в прокуратуру из-за процессуальных нарушений. 22 июля состоялось новое предварительное заседание, на котором судья решила, что препятствия к рассмотрению дела по существу отсутствуют.

«По итогам предварительного слушания по уголовному делу в отношении Рината Бадаева, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), Красноперекопский районный суд г. Ярославля принял решение о назначении судебного заседания для рассмотрения дела по существу на 3 августа 2021 года, а также о продлении срока содержания под стражей в отношении Р. Бадаева на 6 месяцев на период рассмотрения дела в суде», — рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

По версии следствия по первому эпизоду сумма взятки составила 1,8 миллиона рублей, по второму — 530 тысяч. Как считает обвинение, деньги передавались за покровительство коммерческим фирмам при заключении контрактов. Бадаев находится под стражей с 17 января 2020 года.