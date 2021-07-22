Варшава, 22 июля, 2021, 17:13 — ИА Регнум. Сотрудники Пограничной службы Польши с разницей в один день (21 и 22 июля) задержали две фуры, которые с территории Литвы незаконно ввезли в республику в общей сложности около миллиона пачек сигарет. Об этом журналистам Polskie Radio сообщил пресс-секретарь Пограничной службы Польши Дариуш Cеницький.

44.мвд.рф Конфискованные сигареты

«Контрабанда была спрятана в двух фурах, которые по документам перевозили замороженные продукты питания. Сотрудники Пограничной службы задержали оба грузовика недалеко от польско-литовской границы. В обоих было найдено около полумиллиона пачек незадекларированных сигарет. Они переданы полиции, которая выясняет, как оба водителя между собой связаны», — сообщил Сеницький.

Водителей грузовиков, подозреваемых в контрабанде, временно арестовали на три месяца. В случае обвинительного приговора им грозит до 10 лет тюрьмы. Если бы найденные незадекларированные сигареты попали на польский рынок, ущерб бюджету республики составил бы 23 миллиона злотых (около 5,9 млн долларов США).