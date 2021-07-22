Санкт-Петербург, 22 июля, 2021, 17:20 — ИА Регнум. В Северной столице в ночь на пятницу, 23 июля, ожидается ухудшение погодных условий. В городе на Неве пойдет дождь, разразится гроза, а скорость ветра с порывами будет доходить до 15 м/c, предупреждает 22 июля ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Дождь в Санкт-Петербурге

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По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», предстоящей ночью в большинстве районов города ожидаются кратковременный дождь, местами гроза, а в прибрежных районах порывы ветра до 15 м/с. Днем 23 июля будет облачно, с прояснениями. Местами также пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +17…+22 градуса.

В субботу, 24 июля, и в воскресенье, 25 июля, ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью северный, северо-западный, днем северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью 24 июля +4…+9 градусов, днем +19…+24 градуса. В воскресенье дневная температура воздуха начнет повышаться. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +21…+26 градусов.