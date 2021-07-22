Москва, 22 июля, 2021, 17:14 — ИА Регнум. Ситуацию на границе Таджикистана и Афганистана обсудили по телефону 22 июля российский и таджикский президенты Владимир Путин и Эмомали Рахмон, сообщили в пресс-службе Кремля.

(сс) BRFBlake Мост на границе Афганистана и Таджикистана

Уточняется, что разговор состоялся по инициативе Душанбе. «Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, развитие ситуации в Афганистане, а также ход подготовки к предстоящим осенью в Душанбе саммиту ШОС и сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на фоне выхода американского контингента из Афганистана талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провели наступление на ряд районов республики. Афганские военные вынуждены были отступить на территорию соседнего Таджикистана, где создалась напряжённость.