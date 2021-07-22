Сочи, Краснодарский край, 22 июля, 2021, 17:04 — ИА Регнум. Все пляжи Сочи закрыты для купания в связи со штормовым предупреждением, сообщили 22 июля в пресс-службе администрации города.

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«Все городские службы переведены на усиленный режим работы. Приняты меры по предотвращению негативных последствий неблагоприятных гидрометеорологических явлений для объектов социального значения. Обеспечена готовность оперативных и коммунальных служб к обеспечению нормального функционирования в условиях неблагоприятных гидрометеорологических явлений», — рассказал первый заместитель главы города Александр Свириденко.

Штормовое предупреждение на территории Сочи действует 22 июля и до конца суток 23 июля. На курорте прогнозируют ливни, грозы, есть опасность формирования смерчей. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи соблюдать все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля в связи прогнозируемой непогодой для купания закрыли также пляжи Анапы.