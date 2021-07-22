Уфа, 22 июля, 2021, 17:04 — ИА Регнум. 22 июля генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов опроверг информацию о возможном переходе 34-летнего российского вратаря Александра Беленова: «Переход Беленова в «Зенит»? Всегда интересуются такими футболистами, как Беленов. Но мы никаких предложений не получали. Если получим, то будем смотреть», — рассказал Газизов изданию «Спорт-Экспресс».

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В прошедшем сезоне Александр Беленов принял участие в 29-ти матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги, в которых пропустил 43 мяча. Семь матчей голкипер отстоял «на ноль».

«Уфа» подписала Беленова из «Анжи» 22 февраля 2017 года. На данный момент авторитетный портал transfermarkt оценивает российского голкипера в 1,2 миллиона евро. Соглашение футболиста с башкирским клубом рассчитано до конца следующего сезона.

10 июля второй голкипер санкт-петербургского «Зенита» Андрей Лунев покинул российский клуб, подписав двухлетний контракт с леверкузенским «Байером-04».