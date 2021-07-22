Варшава, 22 июля, 2021, 17:03 — ИА Регнум. 22 июля министр культуры и спорта Польши, вице-премьер страны Петр Глиньский во время пресс-конференции сообщил, что по предложению его ведомства правительство в ближайшее время выделит из государственного бюджета 83 миллиона евро на развитие спорта в регионах. Об этом сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Эти инвестиции предусмотрены правительственной программой «Спортивная Польша — 2021». Средства будут сложены в школы, спортивные клубы, а также в стадионы и иные спортивные сооружения. Всего средства будут вложены в 260 объектов», — сообщил Глиньский.

Министр культуры и спорта Польши также объявил, что его ведомство уже начало разработку аналогичного плана на следующий год — идет работа над программой «Спортивная Польша — 2022».