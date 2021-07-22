Мурманск, 22 июля, 2021, 17:01 — ИА Регнум. В Мурманской области суточный прирост заболевших COVID-19 значительно превышает число выздоровевших. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе, 21 июля в регионе были выявлены 263 носителей коронавируса и только 84 были признаны здоровыми после перенесеного заболевания.

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По-прежнему лидер по выявляемости случаев COVID-19 — Мурманска. За последние сутки там было выявлено 134 носителя вируса. Большой прирост заболевших демонстрируют Североморск (+20) и Мончегорск (+19). Всего на лечении с COVID-19 находятся 7596 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле наибольший прирост по заражениям коронавирусом в Мурманской области наблюдается в возрастной группе от 18 до 29 лет.