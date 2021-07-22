Варшава, 22 июля, 2021, 17:00 — ИА Регнум. 22 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время выступления перед властями города Граево (чиновник находится там с визитом) положительно оценил большое количество деревьев и кустарников в этом городе и призвал власти остальных городов брать пример. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Kancelaria Premiera Матеуш Моравецкий

«В Граево очень много хороших зеленых мест для отдыха. Я думаю, другие города должны ориентироваться на это место. Я призываю руководителей других населенных пунктов съездить сюда и посмотреть», — заявил Моравецкий.

Премьер-министр Польши также добавил, что этот интерес к озеленению городов также продиктован новой климатической политикой в ЕС и Польше. Она, по словам политика, предусматривает не только переход на более экологичные источники энергии, но и создание удобной и безопасной экологической атмосферы в городах.