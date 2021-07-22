Резиденты Арктики вложат в развитие Архангельской области 2,2 млрд рублей
Архангельск, 22 июля, 2021, 16:51 — ИА Регнум. В Архангельской области число резидентов Арктической зоны РФ вырос до 43 — накануне статус получили еше две компании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.
В рамках инвестиционного проекта компании ООО «СЗСМ» в Северодвинск будет построен завод по производству железобетонных изделий. Предприятие будет оснащено современным высокотехнологичным оборудованием, что позволит выпускать широкую номенклатуру продукции, в том числе бетон и различные растворы. Общий объем инвестиций составит 259 млн рублей, будет создано 77 новых рабочих мест.
ООО «Норд-Инвест» планирует построить в Архангельске жилой комплекс — семиэтажный дом на 56 квартир. Общий объем инвестиций составит 136 млн рублей. При реализации проекта будет создано не менее трех новых рабочих мест.
Как сообщало ИА REGNUM, ране статус резидента АЗРФ в Архангельской области получили проекты по строительству культурно-делового центра в областном центре и открытия в Архангельске гостинично-ресторанного комплекса.