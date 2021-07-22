Архангельск, 22 июля, 2021, 16:51 — ИА Регнум. В Архангельской области число резидентов Арктической зоны РФ вырос до 43 — накануне статус получили еше две компании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Рост экономики

В рамках инвестиционного проекта компании ООО «СЗСМ» в Северодвинск будет построен завод по производству железобетонных изделий. Предприятие будет оснащено современным высокотехнологичным оборудованием, что позволит выпускать широкую номенклатуру продукции, в том числе бетон и различные растворы. Общий объем инвестиций составит 259 млн рублей, будет создано 77 новых рабочих мест.

ООО «Норд-Инвест» планирует построить в Архангельске жилой комплекс — семиэтажный дом на 56 квартир. Общий объем инвестиций составит 136 млн рублей. При реализации проекта будет создано не менее трех новых рабочих мест.

«На сегодняшний день в регионе резидентами Арктической зоны России стали 43 компании, общий объем инвестиций, который они планируют вложить в развитие экономики региона — 2,2 млрд рублей. Это значит, что, несмотря на льготный налоговой режим, бюджет области будет пополняться дополнительными отчислениями. А самое главное, уже сейчас можно говорить, что будет создано свыше 1300 новых рабочих мест», — отметил глава минэкономразвития региона Виктор Иконников.

Как сообщало ИА REGNUM, ране статус резидента АЗРФ в Архангельской области получили проекты по строительству культурно-делового центра в областном центре и открытия в Архангельске гостинично-ресторанного комплекса.