Мюнхен, Германия, 22 июля, 2021, 16:50 — ИА Регнум. Мадридский «Реал» может бесплатно подписать 26-летнего центрального полузащитника «Баварии» и сборной Германии Леона Горецку, так как контракт футболиста с мюнхенским клубом истекает в конце следующего сезона. Сообщается, что «Бавария» пока не может договориться с футболистом о новом соглашении. Об этом 22 июля сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

(сс) RonnyK Флаг футбольного клуба «Бавария»

Похожая ситуация произошла с переходом флангового защитника сборной Австрии Давида Алабы из «Баварии» в «Реал». 1 июля австриец присоединился к «сливочным» на правах свободного агента, так как его контракт с «Баварией» подошел к концу.

В прошедшем сезоне Леон Горецка принял участие в 31-м матче во всех турнирах, в котором отметился семью забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Горецка перешел в «Баварию» 1 июля 2018 года из «Шальке-04». На данный момент авторитетный портал transfermarkt оценивает немца в 70 миллионов евро. Футболист является одним из самых дорогих полузащитников в мире.