Воронеж, 22 июля, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Заместитель руководителя межрайонной налоговой инспекции и бывший специалист налоговой инспекции, ранее задержанные в Воронеже по подозрению в совершении коррупционных преступлений, отправлены под арест. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 22 июля старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Ольга Бовт.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка

«Сегодня обоим подозреваемым по данному уголовному делу судом по ходатайству следователя СК избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 19 сентября 2021 года», — сообщила Бовт.

Как сообщало ИА REGNUM, оба сотрудника налоговой были задержаны 19 июля. Заместитель руководителя межрайонной налоговой инспекции подозревается в получении взятки в особо крупном размере, речь идёт о сумме в 8 млн рублей. Его бывший коллега подозревается в посредничестве в даче взятки.