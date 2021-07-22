В Воронеже арестован налоговик, подозреваемый в получении взятки
Воронеж, 22 июля, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Заместитель руководителя межрайонной налоговой инспекции и бывший специалист налоговой инспекции, ранее задержанные в Воронеже по подозрению в совершении коррупционных преступлений, отправлены под арест. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 22 июля старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Ольга Бовт.
«Сегодня обоим подозреваемым по данному уголовному делу судом по ходатайству следователя СК избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 19 сентября 2021 года», — сообщила Бовт.
Как сообщало ИА REGNUM, оба сотрудника налоговой были задержаны 19 июля. Заместитель руководителя межрайонной налоговой инспекции подозревается в получении взятки в особо крупном размере, речь идёт о сумме в 8 млн рублей. Его бывший коллега подозревается в посредничестве в даче взятки.