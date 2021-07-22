Москва, 22 июля, 2021, 16:43 — ИА Регнум. 22 июля было объявлено, что российский федеральный телеканал «Матч ТВ» выкупил права на показ матчей Английской Премьер-лиги на территории России. Телетрансляция матчей начнется с сезона 2022/23. На данный момент правами на показ матчей АПЛ обладает онлайн-кинотеатр Okko, являющийся вторым в России по объему аудитории и выручке.

пресс-служба «Матч ТВ» Телестудия канала «Матч ТВ»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки сообщила, что контрактное соглашение рассчитано на шесть лет до конца сезона 2027/28.

Как сообщает «РБ Бизнес», годовая стоимость контракта на трансляцию матчей Английской Премьер-лиги обойдет «Матч ТВ» в 1,3 миллиарда рублей. С 2019-го года стоимость телеправ выросла более чем вдвое.