Москва, 22 июля, 2021, 16:40 — ИА Регнум. В Москве защита водителя Валерии Башкировой обжаловала арест по делу о смертельном ДТП, сообщает 22 июля РИА Новости со ссылкой на представителя Тверского суда столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

В суд поступила апелляционная жалоба адвоката Башкировой на избранную меру пресечения в виде заключения под стражу, рассказали в суде.

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Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось 16 июля на улице Авиаторов. Башкирова, управлявшая автомобилем «Мазда», сбила на пешеходном переходе троих детей, двое из которых впоследствии скончались.

Участнице аварии предъявлено обвинение по части 5 статьи 264 УК Российской Федерации («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Как сообщало ИА REGNUM, виновница смертельного ДТП Валерия Башкирова не помещена в одиночную камеру в СИЗО. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы наказаний по Москве.