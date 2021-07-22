Москва, 22 июля, 2021, 16:35 — ИА Регнум. 23-летний российский фланговый атакующий защитник Михаил Лысов 22 июля объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста: «Я завершаю карьеру. Не играл восемь месяцев, были серьезные проблемы со здоровьем. Я пытался вернуться. Последнее время был с «Нижним Новгородом», они уже должны были меня подписывать. Но организм снова дал знак, что рисковать нельзя. Есть семья, и нет ничего важнее. Когда организм второй раз тебе говорит, что нельзя заниматься футболом, то выбора особо и не остается. Да, решение тяжелое, но жизнь на этом не заканчивается».

Екатерина Лаут Михаил Лысов

В 2018-м году Михаил Лысов вошел в список кандидатов на премию World Golden Boy. Воспитанник «Локомотива» считался одним из самых перспективных защитников в Европе. Однако из-за регулярных тяжелых травм Михаил Лысов за последние два сезона сыграл лишь в двух матчах Российской Премьер-лиги, проведя на поле суммарно 102 минуты. В сезоне 2017/18 Лысов был одним из лидеров «Локомотива», став автором двух голевых передач в тринадцати турах РПЛ. В том сезоне «железнодорожники» впервые за долгое время стали победителями внутреннего чемпионата.

14 июня 2019 года авторитетный портал transfermarkt оценивает 19-летнего Лысова в 1,5 миллиона евро. 1 июля 2021 года футболист покинул «Локомотив» на правах свободного агента.