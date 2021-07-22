Киев, 22 июля, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Народный депутат, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявляет, что у его адвокатов достаточно доказательств, чтобы опровергнуть все необоснованные обвинения, выдвинутые прокуратурой в его адрес.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

Об этом он сказал, комментируя ход судебного процесса над ним, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Также, отметил лидер ОПЗЖ, у него есть достаточно аргументов, чтобы бороться — «с учетом нашей правовой системы, с учетом действующего законодательства».

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» также отметил, что его адвокаты, его коллеги по партии рассчитывают только на свои усилия, на силу и авторитет партии, на силу аргументов, представленных в виде юридической защиты.

«Мы понимаем, что сегодня в отношении меня проявляется полный беспредел со стороны Зеленского и его команды. С этим надо бороться, и мы будем с этим бороться, поэтому мы верим только в свои силы», — подчеркнул Виктор Медведчук.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест, а 9 июля суд продлил его до 7 сентября. В ОПЗЖ заявили, что решение о продлении меры пресечения было принято с грубыми нарушениями.