Варшава, , 16:32 — REGNUM Руководство Польши обеспечит Украину поддержкой, если будут зафиксированы угрозы её энергетической безопасности в связи с работой российско-германского газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил руководитель канцелярии президента Польши Блажей Спыхальский во время эфира Polskie Radio.

Украина и Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Благодаря этому газопроводу Россия получит большое влияние на европейский газовый рынок, а также заработает очень большие деньги. Украина опасается, что это негативно скажется на её безопасности и интересах. Но руководство Польши гарантирует Киеву поддержку, если его положение действительно ухудшится», — заявил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о достигнутом по «Северному потоку — 2» соглашению с Германией официально объявил Госдепа США. Соглашение означает, что США не будут препятствовать строительству и работе российско-германского газопровода. В Вашингтоне при этом заверили, что «договоренности предусматривают множество механизмов снижения риска использования Россией энергоносителей в качестве оружия против Украины и стран восточного фланга НАТО».