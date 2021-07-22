Таруса, Калужская область, 22 июля, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на участке автомобильной дороги «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов», с участием служебного автомобиля ГИБДД. Об этом 22 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Место дорожного происшествия

По версии следствия, 3 июля 2021 года около 16:00 служебный автомобиль ГИБДД марки Skoda Octavia под управлением сотрудника полиции двигался по автомобильной дороге по направлению от города Таруса в сторону подмосковного Серпухова и осуществлял преследование автомобиля ВАЗ-2109, водитель которого допустил выезд на встречную полосу. Сотрудник полиции включил проблесковые маячки и звуковой сигнал на служебном автомобиле, в зоне действия знака «Обгон запрещен», не убедившись в безопасности маневра, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Honda Accord, который двигался по своей полосе. В результате ДТП водитель Honda, 39-летний житель Московского области, получил переломы и был госпитализирован, его здоровью причинён тяжкий вред. По делу проводятся следственные действия, назначены экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России по факту дорожно-транспортного пришествия с участием автомобиля ГИБДД проводится служебная проверка, направленная на установление подробных обстоятельств случившегося.