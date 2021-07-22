Москва, 22 июля, 2021, 16:17 — ИА Регнум. Российский рубль оказывается одной из самых недооцененных валюты в мире, так как в РФ недооценена стоимость рабочей силы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июля заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко. Так он прокомментировал информацию о том, что, согласно индексу бигмака, рубль посчитали весьма недооцененной валютой.

Кому достается национальный доход. (фрагмент)

«Если бы бигмак выпекался из рублей или долларов, то можно было бы по его стоимости судить о справедливости валютного курса. Но он делается из мяса, хлеба и т.д. В ценообразование также входит рабочая сила, налоги, иные расходы. Которые в каждой стране разные. Понятно, что раз бигмак в России дешевле, то что-то в России «недооценено» по сравнению с Америкой. И это «что-то» — прежде всего стоимость рабочей силы, — сказал Пальченко. — Средний уровень зарплат в России по паритету покупательной способности в 4,5 раза ниже, чем в Америке и ЕС. Потому бигмак у нас такой дешёвый».

Как полагает эксперт, власти РФ пора бы перестать обманывать себя.

«Когда мы говорим, что у нас самолёты дешевле, оружие дешевле или бигмаки дешевле, надо понимать, что всё это дешевле не из-за технологий, инноваций или «природной смекалки», а именно потому, что в России элементарно людям мало платят», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Елена Воронкова объяснила, насколько достоверную картину отражает индекс бигмака.