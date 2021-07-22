22 июля 2021 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 17:23 — REGNUM Слив базы электронных адресов участников «Умного голосования» в Санкт-Петербурге стал поводом для бурного обсуждения в интернете. Популярные блогеры поделились своим мнением по этому поводу 22 июля в Telegram.

Хакер Иван Шилов © ИА REGNUM

«Этому празднику конца не будет. Поздравляю всех тех, кто спалился», — пишет публицист Илиас Меркури.

Многие авторы были крайне удивлены, что утечка баз данных московских участников УГ оказалась не последней. Люди подозревают, что вслед за Петербургом нас ждут новые откровения.

«Вы будете смеяться, но в открытый доступ снова попал список адресов эл. почты якобы из базы «Умное голосование» (УГ). На этот раз утверждается, что данные относятся к Санкт-Петербургу. Всего в файле 96 542 адреса эл. почты, после удаления мусора остается — 96 538», — написал Telegram-канал «Утечки информации».

Хакер Иван Шилов © ИА REGNUM

Некоторые авторы так и не дождались внятного объяснения происходящего от сторонников осуждённого блогера Алексея Навального, которые должны были обеспечить безопасность личных данных участников «Умного голосования».

«Интересно было бы услышать комментарий от Ивана Жданова по поводу подлинности слитых данных. Главное теперь в данной ситуации, чтобы он своим главным оружием ничего себе не отстрелил», — считает автор канала Data1eaks в Telegram.

Другие считают, что ответственные лица держат молчание, потому что не знают, что сказать. Оказывается, утечка информации произошла из-за вопиющей ошибки, указывающей на непрофессионализм тех, кто занимался данным вопросом.

«При этом сотрудники Навального не комментируют слив баз. Ранее обвиненный ими в краже данных людей, зарегистрировавшихся для апрельского митинга, Фёдор Горожанко при этом указал на статью, согласно которой доступ к базам данных ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ) можно было получить с марта через открывшуюся уязвимость», — отмечает Telergam-канал SOTA.

Ряд авторов призвал либеральные СМИ и отдельных либеральных журналистов не отмалчиваться по данному скандалу, потому что другая сторона не станет держать рот на замке, глядя на откровенный позор своего оппонента.

Персональные данные TheDigitalWay

«Кстати, где новости от «Медузы» (СМИ — иностранный агент), «Дождя» про слив базы сторонников? Почему ваши журналисты не берут комментарии у Леонида Волкова или Ивана Жданова относительно того, что персональная информация тысяч людей утекла в Сеть? Кто теперь будет нести за это ответственность, а кто отмалчиваться? Маша Певчих, наша любимая «в каждой бочке затычка», могла бы поделиться своими соображениями на этот счет. Но Маша молчит. Давайте освещать все события, которые происходят в мире, если вы журналисты , — даже те, которые вам не нравятся, которые касаются людей, к которым вы лояльны. Если вы о чем-то молчите, это не значит, что этого нет», — указывает автор Telegram-канала «Товарищ Нарвская».

Напомним, 22 июля на популярном форуме 2ch анонимный пользователь поделился ссылкой на базу электронных адресов участников «Умного голосования» в Санкт-Петербурге. Ранее были опубликованы адреса московских участников УГ. При этом на известном интернет-портале «Хабр» один из пользователей попытался описать то, каким образом хакерам удалось добраться до этой базы электронных адресов. Это стало возможным благодаря ошибке в конфигурации домена в сервисе дашборда. В поисковике Google удалось найти открытую веб-панель для доступа к IT-инфраструктуре ФБК* (организация, деятельность которой запрещена в РФ).