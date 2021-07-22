Москва, 22 июля, 2021, 16:16 — ИА Регнум. На сегодняшний день рубль действительно является недооцененной валютой, причем такое его состояние поддерживается политикой мегарегулятора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Если ориентироваться на показатели Росстата, российский рубль действительно является недооцененной валютой. И это его состояние поддерживается политикой мегарегулятора. Дешевый рубль комфортен для бюджета. Таким образом поддерживается конкурентоспособность российского экспорта. Вместе с тем недооценка рубля при высокой импортозависимости российской экономики — не только существенный вклад в инфляцию, но и потенциальный тормоз экономического развития, так как далеко не все импортеры могут «проглотить» обусловленный состоянием курса рубля рост затрат», — сказала Воронкова.

Как подчеркнула экономист, стабильность и рост покупательной способности рубля — факторы инвестиционной привлекательности российского рынка как для нерезидентов, так и для резидентов — достижимы лишь при условии устойчивого роста экономики нашей страны.

«К сожалению, сегодня геополитика перевешивает влияющие на курс рубля макроэкономические факторы, что приводит к дисбалансам на внутреннем рынке не в пользу рубля», — подытожила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным британского журнала The Economist, российский рубль является одной из самых недооцененных валют в мире.