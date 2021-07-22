Москва, 22 июля, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Индекс бигмака не дает достоверной информации о покупательной способности валюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала информацию о том, что, согласно данному индексу, рубль оказался одной из самых недооцененных валют мира.

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«Индекс бигмака не дает достоверной информации о покупательной способности валюты (ППС). Это упрощенный способ определения ее ценности, поскольку отталкивается от стоимости ограниченного товарного ассортимента, — пояснила Воронкова. — Например, индекс латте, рассчитываемый на основе цены чашки кофе латте в одной крупной сети кофеен, указывает на переоценку рубля. Наиболее реалистичным является классический взгляд на расчет ППС национальной валюты на базе корзины, включающей более широкий и разнообразный круг потребительских товаров и услуг. Хотя и в этом случае при оценке курсовых соотношений целесообразно учитывать некоторые особенности состояния и развития национальных экономик».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению западных экономистов, справедливый обменный курс рубля должен составлять 29,91 рубля за доллар.