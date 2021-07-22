Загреб, 22 июля, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Юниорская сборная Польши по настольному теннису (ее участники не должны быть старше 19 лет) завоевала золотые медали на чемпионате Европы по данному виду спорта среди юниорских команд. Об этом сообщает Polskie Radio.

Настольный теннис

В финале турнира, который в этом году проходил в Хорватии, польские спортсмены одержали победу над французскими ровесниками со счетом 3:2.

За семь сыгранных матчей подопечные Патрика Енджеевского потеряли всего три очка (1 в игре против Дании и 2 — против Франции).

До этого в последний раз на юниорском чемпионате Европы польская команда побеждала лишь в 2000 году.