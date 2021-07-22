Луганск, 22 июля 2021, 16:36 — REGNUM В ЛНР приветствуют подачу иска Россией против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом написал представитель ЛНР на переговорах в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Родион Мирошник 22 июля в своём телеграм-канале.
Мирошник отметил, что добиваться справедливости на Украине бессмысленно, поскольку власти страны сами поощряют радикалов и организовывают преследования жителей Донбасса.
Напомним, ранее министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что РФ в ЕСПЧ ожидает проигрыш с юридической точки зрения.
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