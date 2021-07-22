Луганск, , 16:36 — REGNUM В ЛНР приветствуют подачу иска Россией против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом написал представитель ЛНР на переговорах в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Родион Мирошник 22 июля в своём телеграм-канале.

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«Действиям Киева в Донбассе и на Украине давно должна быть дана международная правовая оценка. Безнаказанность влечёт за собой новые преступления и надругательства над правами человека, разделение людей на обладающих правами и бесправных!» — прокомментировал он.

Мирошник отметил, что добиваться справедливости на Украине бессмысленно, поскольку власти страны сами поощряют радикалов и организовывают преследования жителей Донбасса.

«Иск РФ… смог бы пробить, как ледокол, этот путь, создав прецедент, опираясь на который смогли бы быть приняты решения уже по искам наших граждан против Украины, касающихся несанкционированных убийств, пыток, политических преследований и невыплаты пенсий», — подытожил представитель ЛНР.

Напомним, ранее министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что РФ в ЕСПЧ ожидает проигрыш с юридической точки зрения.

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