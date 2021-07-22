Санкт-Петербург, 22 июля, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Шатры для вакцинации от коронавирусной инфекции откроют в парке 300-летия Санкт-Петербурга в Приморском районе города и на пешеходных 7−8 линиях Васильевского острова в понедельник, 26 июля. Об этом 22 июля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вице-губернатора Олега Эргашева.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Вакцинация

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По словам собеседника агентства, в настоящий момент идет монтаж шатров, после чего они будут оборудованы необходимой техникой.

«Открытие шатров запланировано на 26 июля», — подтвердили в пресс-службе.

Привиться в шатрах горожане смогут по той же схеме, что действует и в мобильных прививочных пунктах торговых центров города. Время работы шатров пока определено с 13:00 до 19:00 мск ежедневно.

Напомним, в планах у Смольного к 1 сентября привить 60% взрослого населения города, это 2 670 615 человек. В настоящий момент привиты 1 212 653 человека, из них 845 030 человек полностью завершили цикл вакцинации (45,41%), до конца лета необходимо вакцинировать еще 1 457 962 человека.